Військовий зник безвісти: як оформити виплату по втраті годувальника

Виплата по втраті годувальника

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У випадку, якщо військовий зник безвісти під час війни, його родина, зокрема, діти, мають право на соціальну виплату — пенсію по втраті годувальника. Хто має право, як звернутися і де можна отримати пенсію по втраті годувальника — розповідаємо детальніше.

Більше про це розповіли в Офісі омбудсмана України.

Пенсія по втраті годувальника: хто має право і як отримати

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оприлюднив детальні роз’яснення щодо умов, призначення та виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника для родин військовослужбовців, які зникли безвісти.

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Право на таку грошову допомогу від держави виникає через місяць після внесення відомостей про зниклого безвісти бійця до єдиного обліку органів поліції. При цьому тривалість страхового стажу самого військовослужбовця значення не має.

Претендувати на таку допомогу можуть:

діти зниклого безвісти захисника віком до 18 років;

здобувачі освіти за денною формою навчання (діти від 18 до 23 років) — до завершення навчання;

діти-сироти до досягнення 23 років незалежно від факту навчання;

чоловік, дружина чи батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку та перебували на утриманні зниклого;

чоловік чи дружина (в разі їх відсутності — один з батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся) незалежно від віку та працездатності, за умови, що вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;

батьки або чоловік/дружина, які не перебували на утриманні безпосередньо, але втратили джерело засобів до існування у зв’язку зі зникненням захисника.

Головним документом для оформлення виплати є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Нарахована пенсія виплачується впродовж усього періоду, поки військовий має статус зниклого безвісти.

Виплату ви отримуватимете до моменту внесення відмітки про з’ясування місця перебування зниклого — якщо людина жива та вільна у своїх діях, повернення з полону чи офіційного підтвердження загибелі — виявлення місця поховання чи останків.

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Якщо довідки про зникнення безвісти військового не вистачить для призначення пенсії, у такому випадку вам може знадобитися рішення суду про те, що людину визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою.

Щойно суд ухвалює таке рішення і родині призначають пенсію, виплату щомісячного грошового забезпечення військовослужбовця, яке родина отримувала, поки він вважався зниклим, припиняють. Тобто виплати не додаються одна до одної, а одна замінюється іншою.

Додаткові виплати військовим за поранення

Нагадаємо, в Україні запровадили нову одноразову грошову допомогу у розмірі 5000 гривень для військовослужбовців, які зазнали поранення, контузії чи каліцтва внаслідок ворожих обстрілів.

За інформацією урядового сервісу Ветеран PRO, виплата розрахована на бійців, які зареєстровані в Херсонській області та постраждали безпосередньо в цьому регіоні. Проте допомога не надається за поранення, отримані під час виконання бойових завдань на лінії фронту, — вона спрямована на випадки ураження у тилових районах або за місцем реєстрації.

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Для оформлення виплати захиснику або його близьким родичам чи законним представникам необхідно звернутися особисто до управлінь соцзахисту, підрозділів ветеранської політики або ЦНАПів за місцем реєстрації на Херсонщині, оскільки онлайн-подання наразі недоступне.

До заяви слід додати паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження реєстрації в області, медичну довідку про поранення, документ про факт обстрілу, військовий квиток або посвідчення УБД та банківські реквізити. Після перевірки даних кошти автоматично перерахують на картковий рахунок.

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