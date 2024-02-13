Вкрали з рахунків українців майже 1 млн грн: судитимуть організаторів шахрайського колцентру

ДБР завершило розслідування щодо організаторів шахрайського колцентру, які вкрали з рахунків українців майже 1 млн грн.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що обвинувальний акт направлено до суду.

Організаторами шахрайського колцентру виявилися кримінальні авторитети з Дніпра.

"До групи вони залучили 12 осіб, серед яких був і місцевий правоохоронець, який допомагав злочинцям. Офіс розташовувався у звичайній квартирі, яку обладнали необхідною комп’ютерною технікою. Для "операторів" колцентру створили методичку, в якій детально було розписано, як працювати з клієнтами", - йдеться у повідомленні.

Для афери зловмисники використовували номери телефонів польських операторів та IP-телефонів.

"Під час дзвінків вони називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована. У ході розмови працівники колцентру схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціального додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків потерпілих", - розповіли у ДБР.

Зокрема, у правоохоронця була визначена роль. Він допомагав кримінальним авторитетам уникати викриття злочинної діяльності.

"Зливав інформацію про можливі спецоперації із блокування роботи подібних шахрайських схем, давав поради з організації нелегального бізнесу. Через спеціальні бази даних правоохоронець також перевіряв відомості щодо потенційних кандидатів на роботу в офісі", - додали у повідомленні.

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14 осіб, серед яких організатори оборудки та експравоохоронець, обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Держбюро розслідувань анонсували арешт майна Соні Морозюк – колишньої нареченої Романа Гринкевича, підозрюваного у шахрайстві з постачанням одягу для ЗСУ.

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