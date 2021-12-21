Влада запроваджує накопичувальну пенсійну систему з кращими умовами для пенсіонерів та працюючого населення, — експерт

Влада запроваджує накопичувальну пенсійну систему з кращими умовами для пенсіонерів та працюючого населення, — експерт

Україна переходить від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Це знизить залежність від демографії в умовах зменшення працездатного населення в нашій країні.

Така ініціатива була однією із обіцянок президента Володимира Зеленського у соціальній сфері.

Про особливості такого виду пенсійної системи розповіла експертка з соціальних питань, ексзаступниця голови Чернігівської ОДА та екс директор Фонду соцстраху Олена Дума в інтерв‘ю "Фактам".

"Щодо накопичувальної пенсійної системи. На рочатку 2022 року Верховна Рада планує розглядати в повторному першому читанні проєкт закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", яким передбачається обов’язкова участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на паритетних засадах", – зазначає експертка.

Ініціатива передбачає, що роботодавці сплачуватимуть 2% від розміру заробітної плати працівників, а учасники системи (працюючі особи) сплачуватимуть внески у розмірі 1 % від заробітної плати (доходу). За бажанням працівника розмір його самостійних внесків може бути збільшено.

"Законопроєктом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю осіб, з заробітної плати яких здійснюються відрахування, у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних пенсійних рахунках. А у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців", – уточнює експертка з соціальних питань, екс заступниця голови Чернігівської ОДА та екс директор Фонду соцстраху Олена Дума.

Зазначимо, що в світі існує три види пенсійної системи: солідарна — громадяни, які працюють, утримують пенсіонерів за рахунок пенсійних внесків, накопичувальна — працюють пенсійні фонди, накопичені кошти є власністю пенсіонера і змішана.

Зараз в Україні домінує солідарна форма, а це — залежність від демографії, тоді як в Україні стає все менше працездатного населення.