Власна справа: як отримати грант від держави на започаткування чи розвиток бізнесу

Сьогодні українські підприємці намагаються розв’язати одну з найголовніших задач, яка постала перед ними за часів війни, - це брак коштів на відкриття та розвиток власної справи. Отримати кредит не завжди можливо. Часто виникають проблеми з підготовкою пакету документів, відсутності майна під заставу чи поганою кредитною історією. Тому підприємці-початківці, малий та середній бізнес не можуть скористатися пільговими кредитами від держави.

Та наразі діють грантові державні програми для підтримки підприємців, про які знають далеко не всі. Звісно, доведеться представити якісний бізнес-план, правильно скласти заявку на отримання грошей. Але це того вартує. Оскільки, на відміну від отриманих кредитів, часто під дуже великі відсотки, грантові кошти за виконання певних умов не потрібно повертати. Як отримати державне фінансування на власну справу – читаємо далі.

Які є гранти від держави

Щоб підтримати бізнес під час дії воєнного стану, Кабінет Міністрів України розробив проєкт “єРобота”. На сьогодні активні кілька програм грошової допомоги. Передбачено, що ці кошти видаватимуться українцям для:

започаткування власної справи;

розвитку малого та середнього бізнесу;

навчання в ІТ-сфері.

Державне фінансування мають право отримати як бізнес-початківці, так і досвідчені підприємці, які хочуть масштабувати свою діяльність.

Державна програма “Власна справа”

Сума коштів мікрогранту, яку можна отримати від держави, - від 50 до 250 тис. грн, але обов’язково потрібно буде працевлаштувати 1-2 людини. За отримані гроші можна орендувати приміщення під підприємство та обладнання, придбати необхідну сировину та матеріали. Та якщо кошти буде використано не за цільовим призначенням чи порушено умови працевлаштування робітників, їх потрібно буде повернути у повному обсязі.

Фінансування розвитку садівництва та побудови теплиць

У 2023 році Кабінет Міністрів України робить ставку на аграрний сектор за умови створення нових робочих місць. Держава готова компенсувати підприємцям за програмою до 70% витрат. Але необхідно дотримуватися чесного ведення підприємницької діяльності: регулярно і в повному обсязі сплачувати всі податки та збори.

Гранти для ветеранів

Цього року в рамках розширення програми “єРобота” Урядом запущено нові гранти для ветеранів війни на започаткування чи розвиток власної справи. На фінансування власного бізнесу мають право ветерани та другий із подружжя військового. Грошова допомога надається на купівлю обладнання, необхідної сировини та витратних матеріалів, лізинг приміщень, транспортних засобів в рамках бізнесової діяльності. Також за державні кошти можна придбати необхідне програмне забезпечення, оплатити послуги маркетологів та рекламу.

Держава готова фінансувати до 70% витрат за умови створення нових робочих місць, зокрема:

250 тис. грн - учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, за умови працевлаштування однієї людини. 500 тис. грн – членам родин УБД та/чи особам з інвалідністю внаслідок війни, за умови працевлаштування двох осіб. 1 млн грн – для УБД та/чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, які мають ФОП від трьох років, за умови працевлаштування двох УБД (осіб з інвалідністю внаслідок війни) та ще двох осіб.

Куди звертатися

Заявку на отримання грантової підтримки від держави можна подати через Портал Дія. Щоб отримати допомогу стосовно подання заявки, розробки бізнес-плану чи детальні консультації щодо актуальних грантових програм, слід звертатися до будь-якого регіонального центру зайнятості за місцем проживання.

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