Власник "Азовсталі" назвав меткомбінат оплотом українського опору в Маріуполі

Маріуполь – це найглибша трагедія та катастрофа, яку не можна пробачити.

Металургійний комбінат "Азовсталь" став оплотом українського опору в Маріуполі.

Про це в інтерв'ю газеті Le Temps заявив український бізнесмен Рінат Ахметов, який володіє маріупольським меткомбінатом "Азовсталь".

«Маріуполь був, є та буде українським. Наші захисники героїчно борються за кожен метр української землі. Я гордий тим, що оплот опору знаходиться на заводі «Азовсталь». Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирних жителів буде евакуйовано», – заявив бізнесмен.

При цьому він наполягає, що Росія має покарати всі військові злочини, скоєні в Україні, а Маріуполь – це найглибша трагедія і катастрофа, яку не можна пробачити.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року у Маріуполі тривають запеклі бої з окупантами. На даний момент місто практично повністю зруйноване, а у підвалах меткомбінату «Азовсталь» знаходяться понад тисячу мирних жителів міста та українські захисники. Окупанти щодня продовжують запекло бомбардувати комбінат.