Власник мережі «Близенько» не збирається продавати свій бізнес

Бенефіціарний власник мережі маркетів «Близенько» Олександр Бережанський відреагував на поширену одним з інтернет-видань інформацію про буцімто причетність компанії до схем незаконного бюджетного відшкодування ПДВ.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії, опублікованому на її сторінці у Facebook.

Він припустив, що поява такої публікації стосовно мережі магазинів «Близенько», можливо, зумовлена його відмовою на пропозиції продати компанію. Власник не має наміру здійснювати продаж мережі «Близенько», а навпаки планує її розширення у Західному регіоні України.

«Мабуть, такий тиск на мене та мою команду є спробою вплинути на моє рішення», - наголосив Бережанський.

Нагадаємо, днями у Бюро економічної безпеки заявили про розкриття злочинної схеми відшкодування ПДВ. Згідно з повідомленням, у компаній відомого львівського бізнесмена правоохоронці вилучили понад 25 млн грн готівкою. Керівництво компанії заперечує факт про вилучення коштів в офісних приміщеннях мережі магазинів «Близенько».

Виданням, якому з власних джерел в правоохоронних органах стало відомо, що буцімто йдеться про відомого бізнесмена, власника мережі магазинів «Близенько» Олександра Бережанського, стало видання ZAXID.NET. Саме воно першим оприлюднило назву мережі та ім’я бізнесмена.

Своєю чергою, у мережі продуктових магазинів «Близенько» назвали подібну інформацію неперевіреною та недостовірною, такою, що дискредитує мережу в очах десятків тисяч клієнтів, покупців і контрагентів мережі та породжує думку про незаконність діяльності компанії та її власника.

«Підприємство запевняє партнерів та клієнтів, що завжди працювало та продовжує працювати виключно в правовому полі? згідно p вимог чинного законодавства України», - говориться у повідомленні компанії.

Там зазначили, що на офіційному сайті БЕБ України відсутня будь-яка інформація, яка б дала підстави стверджувати про те, що до кримінального провадження за вказаним вище фактом незаконного відшкодування ПДВ, що перебуває у провадженні детективів БЕБ України, причетні керівництво компанії мережі магазинів «Близенько» чи її власник. Також наголосили, що у разі відмови видання від спростування недостовірної інформації будуть змушені позиватися до суду.

Зазначимо, що власником видання ZAXID.NET є дружина мера Львова Андрія Садового Катерина Кіт-Садова. ZAXID.NET входить у медіа-холдинг Садових - "Радіокомпанія Люкс". Туди ж входять: "Телеканал "24", радіо Lux FM, "Радіо 24", сайт Football24.ua та рекламне агентство "Люкс".

Зауважимо, що станом на грудень 2022 року мережа магазинів «Близенько» є найбільшим food-рітейлером Львова за кількістю торгових точок, а також охоплює ряд магазинів в Івано-Франківську та Тернополі (загальна кількість – 141 магазин).

Оператором магазинів під торговою маркою «Близенько» є ПП «Мережа-сервіс Львів», що входить в ТОП-10 продовольчих операторів України за кількістю магазинів та забезпечує населення свіжими продуктами харчування та якісними товарами першої необхідності. Щодня магазини «Близенько» обслуговують понад 80 тис. покупців.