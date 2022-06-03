Власника столичної Tarantino family Федотенкова викрили у фінансуванні агресії рф - розслідування

Власник мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков виявився причетним до фінансування російської агресії проти України.

Як повідомили у Національній поліції та дослідили у ЗМІ, його компанія виводила кошти до російської федерації навіть після 24 лютого. Також виявилося чимало інших порушень.

“Оперативники Нацполіції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури здійснюють документування учасників злочинного угруповання, дії яких направлені на підрив національної безпеки та підтримання держави-агресора після силового вторгнення на територію України. В ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору", - повідомили у Нацполіції.

За даними джерела, йдеться саме про Tarantino family Дмитра Федотенкова, до якої входять зокрема ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична, Fabius та Harvest тощо.

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у росії. Відомо, що напередодні вторгнення рф власник залишив територію України й досі переховується за кордоном. Раніше йому вдавалося знаходити «дах» серед корупціонерів в погонах.

“Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва”, - підкреслили у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що Дмитро Федотєнков незаконно заволодів компанією “Укрбуд”, активи якої фактично розграбував на понад 100 млн доларів. Через такі дії рейдера постраждали близько 40 тис. осіб, які залишилися без житла. Але тоді йому таки вдалося уникнути покарання.