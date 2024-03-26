Власники Ferrari, Rolls-Royce та інших елітних авто звільнені від "податку на розкіш" – аналіз Bihus.Info

У переліку на сайті Мінекономіки відсутні й машини марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz та безліч інших, які за ціновими критеріями мали б потрапити під оподаткування.

В Україні у переліку автомобілів, чиї власники повинні сплатити "податок на розкіш" у 25 тис. грн, чомусь відсутні багато моделей, деякі розкішні марки в цілому, а ще містяться помилки, які можна використати як лазівки для несплати податку.

Про це йдеться у сюжеті проєкту Bihus.Info.

Журналісти проаналізували документ, опублікований на сайті Міністерства економіки у лютому 2024 року. Згідно з аналізом до списку автомобілів, чиї власники повинні сплатити транспортний податок цього року, не потрапили машини марки Ferrari.

За даними сайту auto.ria, це найдорожчі на українському ринку авто. Зокрема, дві машини Ferrari SF90 (2022 року випуску) нині продаються за 650 тис. дол. і 800 тис. дол. Друге, дорожче авто було частиною колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка.

Ferrari SF90 з колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка / Фото: bihus.info

Окрім того, в переліку на сайті Мінекономіки узагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce. Зазначається, що такими машинами користуються народні депутати України. Наприклад, на кросоверах Cullinan було помічено народних обранців Степана Івахіва, Суто Мамояна та Геннадія Вацака.

Журналісти звернули увагу, що кондитерський дім Вацака також володіє седаном Rolls-Royce Ghost та кросовером Lamborghini Urus. Авто цієї італійської марки також немає у списку на сайті Мінекономіки.

Rolls-Royce / Фото: bihus.info

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У цьому ж переліку узагалі відсутні й машини марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz та безліч інших, які за ціновими критеріями мали б потрапити під оподаткування.

У Bihus.Info також вказали на помилки в документі на сайті Мінекономіки, які дозволяють уникати сплати податку навіть за ті авто, які є в переліку. Зокрема, для трьох моделей Bentley вказані неправильні об’єми двигунів, а назви седанів Mercedes-Maybach вказані з помилкою – MaVbach.

Назви седанів Mercedes-Maybach вказані з помилкою – MaVbach / Фото: bihus.info

Транспортний податок – що це таке

Транспортний податок передбачає сплату 25 тис. грн на рік для власників автомобілів, яким не більше п’яти років, і чия середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат (2024 року це близько 2,7 млн грн). Середньоринкова вартість машин розраховується за спеціальною формулою.

Список авто, які підлягають оподаткуванню, готує держпідприємство "Держзовнішінформ". Цей перелік публікується на сайті Мінекономіки. У ньому вказані конкретні марки, моделі, об’єми двигунів, вік авто, комплектація чи версія, за яку доведеться платити. Усе задля того, щоби власники машин розуміли, що саме їхній транспорт підлягає оподаткуванню.

До слова, раніше журналісти дослідили декларації очільників великих міст і голів усіх ОВА України, та склали рейтинг власників найбільших автопарків серед регіональних чиновників.

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