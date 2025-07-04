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Про це повідомляє видання "Коротко.Про".

Загалом після повномасштабного вторгнення він 25 разів виїжджав з країни, але його поїздки зазвичай тривали 4-10 днів. Проте після виїзду наприкінці жовтня, він вже сім місяців перебуває поза межами України.

При цьому, майже одночасно із ним країну залишив і генеральний директор компанії "Автомагістраль Південь" Микола Тимофеєв - він покинув Україну 25 жовтня через той самий пункт перетину Старокозаче у якості пішохода, при цьому в той самий час - о 8.34 так само у якості пішохода країну покинув брат Олександра Бойка - Юрій Бойко. Юрій Бойко є директором компанії "Шляховик-97", якою володіє разом з братом.

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Виїзд із країни скоріше за все повʼязаний із кримінальним провадженням, де фігурують обидві компанії. Так, згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні No12024000000000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем групою осіб) за фактами ймовірного відмивання коштів на проєкті будівництва криворізького водогону.

З контексту зрозуміло, що йдеться про "Автомагістраль-Південь". Наприклад, у реченні "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 19.07.2023 уклали із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір щодо будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_4 ", загальна сума 5.3 млрд грн" - очевидно, що йдеться про контракт саме з одеською фірмою, наближеною до Голика. Також з контексту зрозуміло, що у матеріалах ідеться про купівлю труб за завищеними цінами у ТОВ "Шляховик-97", яке в подальшому закуповувало труби у заводів-виробників. Це робилось, на думку слідчих, з метою штучного завищення ціни поставленої продукції.

Далі, за даними слідства, службові особи "Автомагістраль-Південь" "вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру у вигляді сплати за надані послуги та оренду нерухомого та рухомого майна". Податкових накладних на такі операції було зареєстровано на 2,6 млрд грн.

"В подальшому, службові особи (цієї компанії) користуючись послугами т. зв. конвертаційних центрів з метою легалізації бюджетних коштів, отриманих від ТОВ "Автомагістраль-Південь", здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у групи компаній, які мають ознаки фіктивності та відносяться до так званої транзитної групи,", - йдеться в матеріалах провадження. Зокрема, "шляхом здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції на адресу афілійованих структур, зокрема: S.R.I. RO " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Румунія) легалізували товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 187 млн грн та занизили податок на додану вартість на загальну суму 20,5 млн грн". Судячи з матеріалів, розміщених в судовому реєстрі, слідство у справі про відмивання все ще триває, проводяться обшуки і виїмки документів.

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Як нагадує видання, за 26 км водогону Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області заплатила близько 7,7 млрд грн без конкурсу. Будувала обʼєкт компанія "Автомагістраль-Південь" одеського бізнесмена Олександра Бойка. Фірму повʼязують із колишнім публічним куратором "Великого будівництва", ексрадником голови Дніпропетровської ОДА Юрієм Голиком, який є фігурантом справи про розголошення даних досудового розслідування НАБУ.