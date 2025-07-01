ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
2377
Час на прочитання
2 хв

Власник нового казино в «Прем’єр-Палаці» пов'язаний з керівником російської розвідки Наришкіним — ЗМІ

Один із громадян Болгарії, причетних до створення нового казино в готелі «Прем’єр-Палац» у центрі Києва, нібито має зв’язки з російськими спецслужбами.

Власник нового казино в «Прем’єр-Палаці» пов'язаний з керівником російської розвідки Наришкіним — ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі видання Telegraf.

Згідно з розслідуванням, власник компанії «ГПП Прем’єр-Палац» Георгій Папазкі, а також пов'язаний з ним бізнесмен Міхайло Севдієв, у 2024–2025 роках зареєстрували в готелі дві фірми, що планують займатися організацією азартних ігор. Водночас обидва мають спільний бізнес у Болгарії — компанію Pate Play Ltd., що спеціалізується на розробці грального програмного забезпечення.

Автори матеріалу зазначають, що Папазкі — один із найвпливовіших гральних операторів Болгарії та партнер скандального бізнесмена Васила Божкова, який перебуває під санкціями США за «зусилля зі створення каналів російського впливу на болгарську владу».

У публікації також зазначається, що за інформацією болгарських ЗМІ, Божкова від екстрадиції з ОАЕ особисто врятував нібито директор зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. А після цього фінансування проросійської болгарської партії МЄЧ перейшло до Папазкі, який, за твердженням журналістів, може бути дотичним до відмивання коштів російського походження через гральний бізнес.

Крім того, Папазкі фігурував у кримінальних провадженнях, зокрема у справі про замовне вбивство в Болгарії в 1990-х роках. Його брат, Вальтер Папазкі, засуджений у цій справі, а сам Георгій, за даними болгарської преси, тривалий час перебував у розшуку Інтерполу.

Готель «Прем’єр-Палац», на базі якого планується відкриття казино, наразі є об’єктом судового розгляду — Міністерство юстиції України домагається його конфіскації як активу, що належить підсанкційним російським бізнесменам — Олександру Бабакову, Євгену Гінеру та Михайлу Воєводіну.

Видання також зазначає, що через реформу регулювання галузі і заміну КРАІЛ новим агентством «ПлейСіті» видача ліцензій наразі призупинена, однак Папазкі та Севдієв активно намагаються їх отримати.

Дата публікації
Кількість переглядів
2377
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie