Власник нового казино в «Прем’єр-Палаці» пов'язаний з керівником російської розвідки Наришкіним — ЗМІ

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Про це йдеться в матеріалі видання Telegraf.

Згідно з розслідуванням, власник компанії «ГПП Прем’єр-Палац» Георгій Папазкі, а також пов'язаний з ним бізнесмен Міхайло Севдієв, у 2024–2025 роках зареєстрували в готелі дві фірми, що планують займатися організацією азартних ігор. Водночас обидва мають спільний бізнес у Болгарії — компанію Pate Play Ltd., що спеціалізується на розробці грального програмного забезпечення.

Автори матеріалу зазначають, що Папазкі — один із найвпливовіших гральних операторів Болгарії та партнер скандального бізнесмена Васила Божкова, який перебуває під санкціями США за «зусилля зі створення каналів російського впливу на болгарську владу».

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У публікації також зазначається, що за інформацією болгарських ЗМІ, Божкова від екстрадиції з ОАЕ особисто врятував нібито директор зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. А після цього фінансування проросійської болгарської партії МЄЧ перейшло до Папазкі, який, за твердженням журналістів, може бути дотичним до відмивання коштів російського походження через гральний бізнес.

Крім того, Папазкі фігурував у кримінальних провадженнях, зокрема у справі про замовне вбивство в Болгарії в 1990-х роках. Його брат, Вальтер Папазкі, засуджений у цій справі, а сам Георгій, за даними болгарської преси, тривалий час перебував у розшуку Інтерполу.

Готель «Прем’єр-Палац», на базі якого планується відкриття казино, наразі є об’єктом судового розгляду — Міністерство юстиції України домагається його конфіскації як активу, що належить підсанкційним російським бізнесменам — Олександру Бабакову, Євгену Гінеру та Михайлу Воєводіну.

Видання також зазначає, що через реформу регулювання галузі і заміну КРАІЛ новим агентством «ПлейСіті» видача ліцензій наразі призупинена, однак Папазкі та Севдієв активно намагаються їх отримати.

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