Власникам земельних паїв дали більше часу / © www.freepik.com/free-photo

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Земельний пай, який роками існує лише у вигляді сертифіката, може стати втраченою можливістю для його власника. Законодавство встановлює кінцевий термін оформлення права власності на такі земельні ділянки — 1 січня 2028 року.

Про це пише видання «Обозреватель».

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Кінцевий термін визначає стаття 13 закону «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Його перенесли від 2025 до 2028 року відповідно до закону № 3993-IX, який набув чинності 8 листопада 2024 року. В уряді пояснювали, що додатковий час надали через війну, окупацію частини територій, виїзд українців за кордон.

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Наголошуємо, що у разі, якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання ділянки.

У подальшому після формування невитребуваної земельної частки (паю) у земельну ділянку рішенням органу місцевого самоврядування та за його заявою на підставі рішення суду ця земельна ділянка передається у комунальну власність відповідної територіальної громади, у порядку визнання майна безхазяйним.

Закон також дозволяє поновити строк. Якщо власник або спадкоємець пропустив його з поважної причини, суд може надати додатковий час, достатній для оформлення права власності.

Раніше повідомлялося, що наявність земельного паю сама по собі не позбавляє домогосподарство права на житлову субсидію. Однак до розрахунку можуть включити дохід, який власник отримує від здавання паю в оренду.

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