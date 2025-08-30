Власники житла можуть отримати штраф: яка причина і як уникнути

Податок на нерухомість: хто сплачує / © pixabay.com

Державна податкова служба попереджає, що українцям можуть нарахувати штраф за несплату податку на нерухомість.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні особи — власники:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків площею понад 120 кв. м;

інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.

У разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку українцям радять звернутися до Центрів обслуговування платників для проведення звірки. Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».

Суму податку слід сплатити впродовж 60 днів з дати отримання податкового повідомлення-рішення.

Яка ставка податку

Як додає «Главком», так як 1 січня 2024 р мінімалка становила 7100 гривень, максимальна ставка податку дорівнює 106,5 гривням за кожен квадратний метр понад визначені 60 та 120 у квартирі і будинку відповідно.

Хто звільнений від сплати податку «на зайві квадратні метри»

Від оподаткування податком на нерухомість звільнені:

громадяни, які проживають на територіях, де тривають воєнні дії;

житло розташоване на тимчасово окупованій території;

непридатне для проживання внаслідок війни;

багатодітні сім’ї (де виховується 5 дітей і більше до 18 років);

учасники бойових дій з російською федерацією;

житлова нерухомість, право власності на яке набуто членом сім`ї спадкоємцем загиблого захисника України.

дитячі будинки сімейного типу;

житло, яке належить дітям — сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину;

житлова нерухомість — власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств.

Зауважимо, що нерухомість пенсіонерів підлягає оподаткуванню, адже вік не скасовує обов’язку сплачувати податок за надлишкову житлову площу.

