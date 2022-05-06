Влітку в Росії почнеться глибока економічна криза – інвестиційний банкір

Структурна трансформація російської економіки розпочнеться в кінці другого й на початку третього кварталу 2022 року. Тоді економіка Росії припинить жити на запасах, бо вони вичерпаються.

Під цією структурною трансформацією, про яку заявляла голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, мається на увазі крах економіки.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, пише 24 канал.

"Вона (економіка РФ – ред.) структурно трансформуватиметься в ізольовану економіку, тому боляче почнеться десь влітку. Але якщо спостерігати зовні, то економічна криза – це дуже повільний процес, але невідворотній. Влітку почнеться глибока економічна криза", – розповів експерт.

А восени й взимку росіяни відчуватимуть кризу ще більше, прогнозує Фурса. За його словами, всі прогнози Набіулліної були без урахування можливого нафтового ембарго, а зараз світ зараз додасть ще більше тиску на економіку РФ.

"Навіть шестимісячне ембарго на нафту діятиме відразу, бо бізнес відразу почне шукати альтернативні джерела для поповнення нафтових запасів. Проте військовій машині на це байдуже. Це повпливає на економіку, а вже через неї на військову машину", – пояснив банкір.

Також читайте Вторгнення в Україну політично та економічно знищить Росію — президент Чехії

Він також розповів, що доходи Росії від нафти й газу – а це понад 200 млрд дол. щороку – наразі дозволяють тримати фасад стабільності, адже долари все ще заходять.

"Коли вони (долари – ред.) перестануть надходити в російську економіку, то в бюджету не буде коштів утримувати навіть умовну стабільність, у яку вони зараз граються", – зазначив Фурса.

Нагадаємо, у Франції заявили, що країни ЄС до кінця цього тижня досягнуть консенсусу щодо ембарго на російську нафту.

Продовольча криза: Євросоюз анонсував шостий пакет санкцій проти Росії

Читайте також: