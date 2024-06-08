Влітку в Україні можуть здорожчати овочі та фрукти: прогноз експертів

Ситуація з цінами може змінитися через проблеми у сфері енергетики.

Традиційно влітку в Україні вартість всіх локальних овочів та фруктів невисока. Втім, цьогоріч ситуація з цінами може змінитися через складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомляє РБК.Україна з посиланням на експертів.

Аналітик УКАБ Максим Гопка зазначає, що цьогоріч овочі продаються за цінами минулого року. Їхня вартість поступово буде знижуватимуться в міру настання сезону. За його словами, влітку ціни на овочі та фрукти можуть змінюватися під впливом кількох факторів: врожайності, попиту і пропозиції, логістики та енергетичних витрат. Саме через останній фактор вони можуть бути не дуже дешевими.

За його словами, зростання цін через відключення світла було характерним для холодного періоду від січня до травня 2023 року. Наразі витрати на генератори для теплиць є мінімальними, тому це не повинно суттєво вплинути на собівартість продукції.

Тим часом керівниця відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович каже, що часті відключення електроенергії можуть призвести до зростання цін через необхідність використовувати генератори для теплиць. Подібна ситуація вже спостерігалася в попередні роки, коли додаткові витрати на енергію підвищували вартість продукції.

Як повідомлялося, в Україні різко впали ціни на популярний літній продукт - тепличні огірки. Чергове здешевлення в даному сегменті на початку червня фахівці назвали традиційним через збільшення на ринку пропозиції огірків із літніх теплиць.

Читайте також: