Внутрішні та експортні відправлення “Укрпоштою” показують позитивну динаміку – міністр

За перший місяць війни “Укрпошта” втратила понад 500 млн грн доходів: основне падіння прийшлось на письмову кореспонденцію, яка майже припинилась. Водночас уже зараз на підприємстві спостерігається позитивна динаміка. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, за останній місяць падіння імпорту склало 85%, експорту – 65%. Падіння обсягів по внутрішніх посилках склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів.

“Позитивні новини в тому, що внутрішні посилки відроджуються та показують позитивну динаміку, як і експортні відправлення”, - підкреслив він.

Кубраков зазначив, що українці починають повертатись до своїх домівок та сплачувати комунальні платежі, підтримуючи інфраструктурні компанії.

Він зазначив, що команда Ігоря Смілянського, попри економічні втрати, продовжує виконувати важливу соціальну функцію: доставку пенсій та товарів першої необхідності, посилок від рідних, доставку гуманітарних вантажів до зони бойових дій тощо.

“Укрпошта – це тисячі працівників, які щодня на поштовій передовій та в тилу працюють заради своєї країни”, - зауважив міністр інфраструктури.

Кубраков також зауважив, що ДП МА «Бориспіль» за попередніми підрахунками втратив 3,5 млрд грн. Наразі усі процеси в аеропорту координуються зі Збройними Силами України.