Внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 року але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Відповідне рішення прийнято сьогодні, 19 серпня, на засіданні уряду.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

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Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія".

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.

"Додамо, що відповідний документ розроблено Мінсоцполітики при взаємодії з Мінцифри, зокрема, за результатами наради, проведеної 22 липня 2022 року під головуванням віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук", - йдеться у повідомленні Кабміна.

Нагадаємо, від 7 серпня 2022 року внутрішньо переміщені особи зможуть ставати на облік та оформлювати виплати на проживання, навіть якщо вони втратили паспорт.

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