Вода, світло та газ: коли в Україні знову здорожчають комунальні послуги

Мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги утримається до 2025 року. Після буде поетапне їхнє поетапне підвищення, яке триватиме кілька років.

Такий прогноз закладено в інфляційному звіті Національного банку України.

У НБУ наголосили, що мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ є важливим чинником стримування інфляції. Тарифи на електроенергію для населення у червні зросли більше, ніж очікував Нацбанк, але це не завадило подальшому зниженню адміністративної інфляції.

2024 року, йдеться у прогнозі, окремі послуги ЖКГ теж здорожчають.

"2025 року адміністративна інфляція прискориться до 19%, перш за все, на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання та об'єктивну необхідність їхнього підвищення. З огляду на високу соціальну значущість цього питання очікується, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме кілька років разом із розширенням соціальної підтримки", – вважають у Нацбанку.

Раніше стало відомо, що в Україні від 1 липня зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – таке рішення 29 червня ухвалила НКРЕКП.

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