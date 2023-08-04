Вода, світло та газ: коли в Україні знову здорожчають комунальні послуги

2024 року окремі послуги ЖКГ здорожчають.
Мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги утримається до 2025 року. Після буде поетапне їхнє поетапне підвищення, яке триватиме кілька років.
Такий прогноз закладено в інфляційному звіті Національного банку України.
У НБУ наголосили, що мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ є важливим чинником стримування інфляції. Тарифи на електроенергію для населення у червні зросли більше, ніж очікував Нацбанк, але це не завадило подальшому зниженню адміністративної інфляції.
2024 року, йдеться у прогнозі, окремі послуги ЖКГ теж здорожчають.
"2025 року адміністративна інфляція прискориться до 19%, перш за все, на тлі завершення дії мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання та об'єктивну необхідність їхнього підвищення. З огляду на високу соціальну значущість цього питання очікується, що підвищення тарифів буде поетапним і триватиме кілька років разом із розширенням соціальної підтримки", – вважають у Нацбанку.
Раніше стало відомо, що в Україні від 1 липня зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – таке рішення 29 червня ухвалила НКРЕКП.
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