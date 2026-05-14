Вода здорожчає майже на 80%: українців попередили про нові тарифи

Тарифи на воду у Кривому Розі

Українців попередили про відчутне зростання цін на воду. З 1 червня в одному з великих міст України піднімуть ціни на водопостачання та водовідведення. Вартість зросте майже на 80%.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Стало відомо, що жителі Кривого Рогу отримають значно вищі платіжки за воду вже цього літа. За новими тарифами один кубометр води коштуватиме 47,61 гривні, а водовідведення — 33,83 гривні.

Загальна ціна послуги перевищить 81 гривню за кубометр води. Це спричинило різкий суспільний резонанс у Кривому Розі.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що підвищення тарифів для жителів Кривого Рогу відбудеться через підвищення цін на електроенергію.

Він висловив побоювання, що ситуація може загостритися далі, і назвав це початком глибокої кризи у системі житлово-комунального господарства.

За словами експерта, навіть такі підняті тарифи не покривають реальних витрат підприємств, які обслуговують водопостачання у містах. Водоканали по всій країні працюють у збиток.

У Кривбасводоканалі заявили, що стабільність водопостачання напрямку залежить від електроенергії. Насосні станції, очисні споруди та інше необхідне обладнання споживають величезну кількість електроенергії. Половина собівартості води наразі припадає на електрику.

«Тариф на воду був встановлений тоді, коли електроенергія коштувала менш як 3 грн/кВт. Сьогодні її вартість майже 10 грн/кВт. Різниця — колосальна. Але тариф весь цей час залишався на рівні, який уже давно не відповідає реальним витратам підприємства», — пишуть у Кривбасводоканалі.

Там додали, що підняття цін відбувається не заради підняття, а заради можливості функціонувати далі, адже ситуація стала критичною. Якщо підприємство не зможе оплачувати електроенергію, Кривий Ріг може залишитися без води.

«Це відсутність води у кранах, неможливість роботи лікарень, шкіл, дитсадків, проблеми з каналізацією та санітарною безпекою міста. Можна скільки завгодно обурюватися підвищенням тарифу. Але фізику й економіку коментарями не скасувати», — пишуть у підприємстві.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні припинили діяти певні тарифні пільги, зокрема для користувачів електроопалення. Хоча базовий тариф на світло, ймовірно, залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год, пільгова ціна 2,64 грн на перші 2000 кВт-год з завершенням опалювального сезону більше не діє.

Клієнти «Нафтогазу» продовжать платити за газ за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр, яка діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Єдиного тарифу на водопостачання в Україні немає. Вартість формується місцевими радами або НКРЕКП залежно від масштабу підприємства. Актуальні ціни з травня 2026 року мешканцям варто уточнювати безпосередньо у своїх водоканалах.

За підсумками трьох місяців роботи Держпродспоживслужба виявила порушення закону під час формування тарифів у 97,7% випадків (86 із 88 позапланових перевірок підприємств ЖКГ). Головними причинами стали помилки в розрахунках і завищення цін.

За результатами цих інспекцій відомство виписало 77 приписів, наклало 22 штрафи на суму понад 862 тис. грн, а також оштрафувало сімох посадовців.

Надавачі послуг зобов’язані перерахувати рахунки і повернути споживачам близько 453 тисяч гривень.

