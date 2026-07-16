Володимир Колот: Приватизація ОПЗ стане тестом на довіру до всієї системи великої приватизації

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Таку думку висловив партнер компанії «Агро Газ Трейдінг» (АГТ) Володимир Колот у своєму Facebook.

За його словами, поки суспільство обговорювало кадрові зміни в уряді, поза увагою залишилося рішення Кабінету Міністрів щодо затвердження умов приватизації низки державних активів, серед яких і Одеський припортовий завод.

«Саме тому новина про затвердження умов приватизації ОПЗ — безумовно позитивний сигнал для ринку. Але сьогодні головне питання вже не в тому, чи відбудеться конкурс, а яким він буде», — зазначив Колот.

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Він наголосив, що навколо ОПЗ протягом останніх років неодноразово звучали заяви про необхідність залучення інвесторів, відкритість, прозорість та чесну конкуренцію.

«Тепер настав момент, коли всі ці принципи можна підтвердити не заявами, а практикою. Найкраща відповідь — конкурс, у якому всі потенційні інвестори матимуть однакові правила, рівний доступ до процедури та можливість чесно конкурувати», — підкреслив він.

Партнер АГТ переконаний, що саме від приватизації ОПЗ сьогодні залежить значно більше, ніж майбутнє одного підприємства.

«Фактично це стане тестом на довіру до всієї системи великої приватизації в Україні», — наголосив Колот.

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Водночас він підтвердив, що компанія АГТ братиме участь у приватизаційному конкурсі.

«Майже рік тому ми вже проходили цей шлях і, попри виконання всіх передбачених процедур, так і не отримали можливості взяти участь у конкурсі. Хотілося б вірити, що цього разу всі потенційні інвестори матимуть справді рівний доступ до процедури», — зазначив він.

За словами Колота, компанія АГТ має чітке бачення відновлення роботи підприємства, повернення виробництва, трудового колективу та розвитку експортних напрямків і готова реалізувати його у разі перемоги у відкритому та конкурентному аукціоні.

Стартова ціна ОПЗ складе 4,3 млрд грн. Попередній конкурс, який був запланований у листопаді 2025, не відбувся через нібито відсутність учасників. Компанія АГТ зазначала про створення штучних перепон для її участі у приватизації ОПЗ у 2025.

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