Восени сири здорожчають ще більше: українці переходять на дешеві альтернативи

Сир здорожчає / © Associated Press

Восени 2025 року українські виробники планують підвищити ціни на сири на 5%, що призвело до збільшення продажів дешевшого сирного продукту.

Про це пише «Інфагро».

Очікування підвищення ціни призвело до росту продажів найдешевшого сегмента — сирного продукту.

«На тлі здешевлення сиру в ЄС (мінус 8% у серпні), вітчизняні виробники, навпаки, планують підвищити ціни — орієнтовно на 5%. Здорожчання українського сиру вже дає свої наслідки: імпорт зростає, а полиці магазинів усе частіше займає сирний продукт — дешевша альтернатива, яка стрімко набирає популярності серед споживачів», — кажуть аналітики.

Також фахівці зазначають, що завдяки нижчій вартості саме сирний продукт наразі демонструє найдинамічніше зростання реалізації. Для багатьох покупців саме ця продукція стає єдиним доступним варіантом на тлі постійного здорожчання «справжнього» сиру.

Раніше Нацбанк України повідомив, що ціни на продукти зростають повільніше завдяки новому врожаю та збільшенню пропозиції. Однак м’ясо й фрукти продовжують дорожчати.