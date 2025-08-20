Восени ціни на пальне можуть різко зрости: у чому причина і які будуть наслідки — експерти

Ціни на пальне в Україні можуть зрости / © ТСН.ua

Експерти паливного ринку попереджають, що в жовтні цього року ціни на бензин і дизельне пальне можуть зрости щонайменше на 3–5 гривень за літр.

Про це повідомляє видання Autodosug.

Однією з причин збільшення цін на пальне фахівці називають запровадження додаткового вуглецевого регулювання в Європейському Союзі — початок другого етапу системи ETS-2, яка охоплює транспортний сектор і зобов’язує імпортерів пального купувати спеціальні квоти на викиди CO₂.

Оскільки Україна імпортує значну частину нафтопродуктів із країн ЄС, нові витрати неминуче будуть закладатися у кінцеву вартість пального на українських АЗС.

Внаслідок цього вже від 1 жовтня ціна за літр бензину може зрости до 72–75 грн, а дизеля — до 70–73 грн.

Ще однією причиною експерти називають зростання світових цін на нафту. Зокрема, нафта марки Brent за останні два місяці подорожчала на 12%, і аналітики прогнозують подальше зростання до 90–95 доларів за барель.

Ситуацію ускладнює нестабільний курс гривні, що безпосередньо впливає на вартість імпортних енергоносіїв.

Які будуть наслідки здорожчання

За підрахунками аналітиків, таке здорожчання призведе до того, що в середньому власники приватного транспорту щомісяця витрачатимуть на 500-700 грн більше.

Власники комерційного транспорту відчують зростання ціни ще сильніше. Оскільки витрати на пальне — одна з ключових статей собівартості перевезень, можуть зрости тарифи логістичних компаній на доставлення товарів, що позначиться і на кінцевих цінах у магазинах.

Нагадаємо, раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив, що через планове підвищення ставок акцизного збору вартість пального в Україні зростатиме щонайменше двічі упродовж двох наступних років.