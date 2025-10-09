Воїни після повернення з полону отримуватимуть щомісячні виплати - Рада ухвалила закон

Військовополонені ЗСУ

Верховна Рада України ухвалила важливий законопроєкт №13627, який значно розширює фінансову підтримку військовослужбовців, звільнених з полону. Рішення підтримали 244 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Що передбачає новий закон

Законопроєкт запроваджує щомісячну виплату для тих, хто потребує тривалого відновлення після перебування у неволі:

Розмір виплати: 50 000 гривень щомісяця.

Термін: виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців стаціонарного лікування.

Умова: допомога призначається військовим, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів) через захворювання, отримані або загострені під час перебування у полоні.

Справедливе рішення

До ухвалення цього закону, подібні щомісячні виплати були передбачені лише для військових, які отримали фізичні травми (поранення, контузії, каліцтва). Проте значна частина звільнених з полону потребує лікування саме через важкі хвороби та загострення хронічних станів, спричинених нелюдськими умовами утримання.

Законопроєкт також має на меті врегулювати порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, що допоможе уникнути бюрократичних перешкод при оформленні виплат.

“Це - справедливе і вкрай потрібне рішення для тих, хто пройшов через полон і тепер бореться за своє здоров’я”, — зазначає нардеп.

