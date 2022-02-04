Воюють з іноземними ЗМІ: Росія закриває корпункт телеканалу Deutsche Welle

Раніше в Берліні заборонили мовлення Russia Today.

Після того, як у Німеччині заборонили пропагандистів Russia Today, Москва вирішила закрити корпункт телеканалу Deutsche Welle.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 лютого.

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У Берліні кажуть, що RT потрапила під заборону за рішенням місцевого регулятора, бо не має ліцензії, яку вимагають у країні від всіх телеканалів.

На це Москва образилась. Саме тому вирішила зупинити дію ліцензій телеканалу DW, який здійснював мовлення супутником англійською і німецькою мовами. Ліцензії ЗМІ мало ще мінімум на три роки. Крім того, Росія відкликає акредитації працівників цього ЗМІ та говорить про закриття їхнього корпункта.

Війна ЗМІ: Москва відповіла на заборону в Німеччині "Russia Today"

У Deutsche Welle називають реакцію Москви абсурдною. Працювати обіцяють продовжити. Навіть якщо корпункт у Росії закриють, то все одно не припиняти об'єктивно висвітлювати події у цій країні.

Як повідомлялося, на початку лютого 2022-го німецька влада ухвалила рішення про заборону мовлення російського пропагандистського телеканалу "RT Deutsch" (раніше "Russia Today"). Медіарегулятор MABB вирішив припинити мовлення на супутнику Eutelsat, smart TV, сайті та додатку RT, а також платформі "Одіссей".

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