Вперше в Україні бізнес має можливість продавати бізнесу у розстрочку

Фінтех компанія Activitis за підтримки з Проєктом USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR) запустили сервіс eDilo — перший в Україні онлайн-сервіс розстрочки для бізнесу. eDilo створює для малого та середнього бізнесу (МСБ) можливість продавати та купувати будь-який товар чи послугу зараз, а сплачувати з прибутку.

Для бізнесу, який продає (Бізнес-продавець), це додаткова можливість збільшити обсяг продажів та продавати дорожчі групи товарів. Для бізнесу, який купує (Бізнес-покупець), це чудова можливість зручно та просто придбати будь-який товар чи послугу у партнера, зберігаючи свій обіговий капітал та без звернень до банківських установ за кредитами. Такий підхід дає можливість бізнесам зосередитися на розвитку власної справи.

eDilo створює угоди там, де вони не відбулися б без можливості розстрочки, робить фінансові відносини між компаніями прозорими та ефективними.

Що пропонує eDilo?

eDilo дозволяє підприємствам оплачувати товари частинами, що сприяє ефективнішому управлінню грошовими потоками. Завдяки інноваційній моделі платформи, продавці отримують оплату відразу після продажу товару, а фінансування забезпечується за рахунок факторингу. Особливість програми полягає у зниженій комісії, яку компенсує Проєкт USAID IBR, що робить сервіс ще доступнішим для бізнесу.

Як це працює?

Наприклад, кавʼярні треба придбати генератор, щоб працювати в умовах відключень світла. Для зручності прорахунків уявімо, що генератор коштує 100 тис. грн. Замість того, щоб платити повну суму, або брати кредит, власник кавʼярні може скористися сервісом eDilo та купити генератор у розстрочку. Для цього йому потрібно лише надати свій код ЄДРПОУ, і подати заявку на отримання розстрочки. Обробка заявки займає 30 хвилин, після чого можна укладати угоду з обраним бізнесом-продавцем генераторів. Припустимо, сторони уклали угоду на 2 місяці (60 днів). Це означатиме, що бізнес-продавець одразу отримає на свій рахунок 100 тис. грн, а кавʼярня – отримає генератор та буде розраховуватися за нього щомісяця по 50 тис. грн, починаючи з 30-го дня користування. Крім того, після закінчення дії угоди, завдякі співфінансуванню від Проєкту IBR, кавʼярня отримає кешбек: 2% (2 тис. грн.), плюс ще 5% (5 тис. грн.), якщо за ці 60 днів винайме 2 або більше працівників, і плюс ще 5% (5 тис. грн.), якщо серед власників кавʼярні є жінка. Тобто, максимальна сума кешбеку може скласти 12 тис. грн. Так просто? Ось так просто!

Перші результати та перспективи

Лише за кілька місяців роботи програма забезпечила фінансування понад 50 угод на суму понад 32 мільйони гривень у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, торгівля, медицина та виробництво обладнання.

Погляд експертів

«Ми прагнемо зробити фінансування доступним для українських підприємств. Завдяки програмі «eDilo» МСБ можуть скористатися сучасними фінансовими інструментами швидко, зручно і за доступною ціною», — підкреслив Павло Матіяш, генеральний директор Activitis.

Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID IBR, додав: «Факторинг допомагає бізнесу уникати касових розривів, швидше отримувати кошти та використовувати додатковий капітал для зростання. Подібні ініціативи надзвичайно важливі для розвитку української економіки».

Про Activitis. Компанія Activitis — це лідер у сфері фінансування українського МСБ, який спеціалізується на цифрових продуктах. Завдяки повністю дистанційній моделі обслуговування, компанія забезпечує клієнтам доступ до якісних фінансових послуг. Більше інформації на офіційному сайті.

Про Проєкт USAID IBR. Це п’ятирічна програма, яка підтримує розвиток фінансового сектору України та забезпечує доступ до фінансування для бізнесу. Проєкт сприяє інтеграції українського фінансового ринку у міжнародну систему, що є основою сталого економічного зростання. Детальніше — на офіційній сторінці у Facebook.

Дізнатися більше про eDilo можна на офіційному сайті – edilo.com.ua.