30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

Вперше від початку року: НБУ почав купувати валюту на міжбанку

Вперше від початку року: НБУ почав купувати валюту на міжбанку

Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів.

Національний банк вперше за січень придбав на міжбанку 20 млн доларів, водночас регулятор продав 321 млн доларів протягом тижня 17-21 січня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що НБУ продав, використовуючи механізм Matching, 171 млн доларів і купив 20 млн доларів, а за єдиним курсом було продано 150 млн доларів.

Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав – 1,28 млрд доларів.

Нагадаємо:

Директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін стверджує, що повернути стабільність курсу гривні, який останнім часом втрачає у вартості, допоможе деескалація конфлікту з боку Росії.

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