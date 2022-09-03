Вперше від початку війни: в серпні українці купили валюти більше, ніж продали

Населення України за серпень продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 366,8 мільйона (в еквіваленті) і купило на $1 473,4 млн.

Загалом чиста купівля валюти становила $106,6 млн.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Таким чином, у серпні українці вперше від початку війни більше купували валюти, ніж продавали.

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Загалом від початку 2022 року населення продало валюти на $8 909,1 мільйона і купило на $8 358,8 мільйона. Чистий продаж валюти становив $550,3 мільйона.

Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України наступного року зросте на 4,6%.

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