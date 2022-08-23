Вперше за 300 років Велика Британія переживає надзвичайно стрімкий спад економіки

Рівень інфляції вперше за майже півстоліття зріс на 10 відсотків.

Найбільша рецесія за останні 300 років – Британія переживає надзвичайно стрімкий спад економіки на тлі пандемії та виходу країни із лав Євросоюзу.

Такі дані оприлюднило Управління національної статистики Британії, йдеться в ТСН.19.30.

ВВП країни за рік скоротилося на 11 відсотків. За попередніми зібраними даними, економічний спад Британії найбільший серед країн "Великої сімки".

У той же час рівень інфляції вперше за майже півстоліття зріс на 10 відсотків. До кінця року ситуація може погіршитися.

Британці уже скаржаться на різке здорожчання життя.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді.

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