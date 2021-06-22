Вперше за останні 10 років українці залишилися без черешень: прогнози щодо цін невтішні

За словами експертів, подібна ситуація цього року може виникнути і з урожаєм груш.
Українці залишилися без черешень вперше за останні 10 років.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".
Зазначається, що такий дефіцит виник через несприятливі погодні умови. В Асоціації розвитку садівництва кажуть, що весняні заморозки та літні дощі призвели до того, що в Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях черешень майже немає. Відповідно і ціна на неї триматиметься від 100 до 120 гривень. Меншої, кажуть фахівці, не буде. І попередили, що подібна ситуація може виникнути і з урожаєм груш. Вони також постраждали через весняні заморозки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ринках України через збільшення пропозиції продовжує дешевшати полуниця.