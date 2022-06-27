Вперше за сто років: Росія допустила дефолт суверенного боргу в іноземній валюті — Bloomberg

Вперше за сто років: Росія допустила дефолт суверенного боргу в іноземній валюті — Bloomberg

У ніч проти 27 червня у РФ закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США.

Росія допустила дефолт зі сплати суверенного боргу в іноземній валюті вперше від 1918 року. Це стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Про це повідомляє видання Bloomberg

Наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США, який розпочався 27 травня. Пропуск платежу вважатиметься подією дефолту.

Водночас у виданні назвали цей дефолт РФ “переважно символічним”, який матиме невелике значення для росіян, які й без того мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим за останні роки економічним спадом.

Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, а не виплата була “вимушеною”. Москва оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи “форс-мажорну” ситуацію, яку, як запевняють в Кремлі, “штучно створив Захід”.

Останній раз Росія оголосила дефолт щодо своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли російські більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження царської епохи в 1918 році.

Нагадаємо, від початку 2022 року іноземні компанії через вторгнення РФ до України почали виводити свої капітали.

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