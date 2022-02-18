Вплив української кризи починає слабшати: нафта дешевшає в очікуванні повернення Ірану на ринок

Обидва еталонні контракти рухаються до першого зниження за дев'ять тижнів.
В п'ятницю, 18 лютого, ціни на нафту знижуються після різкого падіння напередодні, перспектива повернення на ринок іранської нафти переважила геополітичні ризики.
Про це свідчать дані біржових торгів, повідомляє Investing.
Так, вартість бареля квітневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $92,4 (-0,61%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $91,14 (-0,68%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $92,97 та $91,76 відповідно.
Обидва еталонні контракти рухаються до першого зниження за дев'ять тижнів на тлі повідомлень про підготовку угоди з відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами. Дипломати заявили, що в проєкті угоди викладено послідовність кроків, які зрештою приведуть до скасування нафтових санкцій. Це поверне на ринок близько 1 млн барелів нафти на добу, але строки повернення поки що не означено.
"Знижувальний тиск на нафту через перспективу угоди, ймовірно, збережеться… якщо тільки сторони не закінчать останній раунд переговорів, не знайшовши виходу з глухого кута. Вплив через страх перед новим вторгненням РФ в Україну стосовно сирої нафти починає знижуватися", — написала в аналітичній записці Вандана Гарі, засновник постачальника послуг із аналізу ринку нафти Vanda Insights.
Нагадаємо:
14 лютого ціни на нафту досягли найвищого рівня за більш ніж сім років. Нафта дорожчала через побоювання, що можливе вторгнення Росії в Україну може призвести до санкцій США і Європи, які порушать експорт від найбільшого в світі виробника на і без того напруженому ринку.
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