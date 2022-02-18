Вплив української кризи починає слабшати: нафта дешевшає в очікуванні повернення Ірану на ринок

Обидва еталонні контракти рухаються до першого зниження за дев'ять тижнів.

В п'ятницю, 18 лютого, ціни на нафту знижуються після різкого падіння напередодні, перспектива повернення на ринок іранської нафти переважила геополітичні ризики.

Про це свідчать дані біржових торгів, повідомляє Investing.

Так, вартість бареля квітневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $92,4 (-0,61%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $91,14 (-0,68%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $92,97 та $91,76 відповідно.

Обидва еталонні контракти рухаються до першого зниження за дев'ять тижнів на тлі повідомлень про підготовку угоди з відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами. Дипломати заявили, що в проєкті угоди викладено послідовність кроків, які зрештою приведуть до скасування нафтових санкцій. Це поверне на ринок близько 1 млн барелів нафти на добу, але строки повернення поки що не означено.