ВПО можуть отримати понад 12 000 тисяч гривень допомоги: що для цього потрібно

Гроші / © Фото з відкритих джерел

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У Сумах у червні 2026 року діє програма надання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. У її рамках громадяни у статусі ВПО, які відповідають критеріям, зможуть оформити одноразові виплати у розмірі від 10 800 до 12 300 гривень.

Про це йдеться на офіційній сторінці благодійного фонду.

Хто і де зможе претендувати на виплати

Благодійники нарахують фінансову допомогу на банківські картки тим громадянам, які належать до однієї з наведених нижче категорій:

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домогосподарства, які перемістилися з небезпечних територій через пряму загрозу життю, ворожі обстріли чи обов’язкову евакуацію протягом останніх 45 днів;

родини, які перемістилися через аналогічні загрози безпеці у період від 46 днів до шести місяців тому;

переміщені домогосподарства, які виїздили з Сум через повномасштабну війну за кордон (починаючи з 24 лютого 2022 року), однак повернулись до свого постійного місця проживання не раніше, ніж три місяці тому, та не пізніше року тому;

родини, які залишали місто та область у зв’язку з активними воєнними діями, однак згодом повернулися додому у той самий часовий проміжок (від 3 місяців до 1 року тому).

Важливим є соціально-економічний критерій — розмір середньомісячного доходу на одну особу у родині не може бути вищим за 8 300 гривень (це правило стосується останніх трьох категорій заявників).

Які передбачені суми виплат

У разі успішного проходження моніторингу громадянам нарахують такі суми:

по 12 300 гривень — для переселенців, які переїхали за попередні 45 днів;

по 12 300 гривень — для ВПО, які залишили свої оселі у період від 46 днів до 6 місяців;

по 10 800 гривень — для біженців, які повернулися з-за кордону упродовж останніх трьох місяців й не більше року тому;

по 12 300 гривень — для родин, які безпосередньо постраждали через ворожі обстріли за попередні 45 днів.

Остаточне рішення про призначення виплат ухвалюватиметься виключно після особистої співбесіди з фахівцем фонду.

«Очікуйте на дзвінок. Фахівці пункту опрацюють вашу анкету та зателефонують для призначення конкретного дня й часу візиту. Важливо: дзвінки будуть здійснюватися лише тим заявникам, які попередньо відповідають умовам та критеріям програми допомоги», — йдеться у повідомленні гуманітарної організації.

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Також громадяни мають можливість отримати попередню консультацію чи записатися в електронну чергу за номером телефону профільного пункту у Сумах: 063 182 68 38 (дзвінки приймаються виключно у будні дні від 9:00 до 16:00).

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