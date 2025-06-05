ВПО зможуть отримувати пенсію через "Укрпошту": що змінилося від червня 2025 року

Пенсія / © Фото з відкритих джерел

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Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримали статус до 24 лютого 2022 року, тепер зможуть вибирати спосіб отримання пенсій — не лише на банківську картку, а й готівкою у відділеннях «Укрпошти».

Про це повідомила «Укрпошта».

«Раніше внутрішньо переміщені особи зі статусом, набутим до 2022 року, одержували виплати лише у відділеннях банку. Ці обмеження скасувала постанова Кабінету міністрів України № 299, яка набула чинності 20 березня 2025 року», — зазначили в «Укрпошті».

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Як перевести виплати на «Укрпошту»

Подати заяву у відділенні пошти або через листоношу. Додати копії документів: паспорт, РНОКПП, довідку ВПО та пенсійне посвідчення (завірені нотаріально або працівником пошти). Переконатися, що Пенсійний фонд має актуальну адресу вашого проживання.

Нагадаємо, в червні 2025 року значна частина українських пенсіонерів, які продовжують працювати, отримає приємний бонус — перераховані пенсійні виплати, причому одразу за кілька місяців.