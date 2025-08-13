Врегулювання Кабміном маркетингу ліків відновить конкуренцію і сприятиме зниженню цін – депутат

Реклама

Про це повідомив народний депутат України Юрій Заславський, зазначивши, що відповідний проєкт постанови Кабміну пройшов усі погодження та отримав підтримку абсолютної більшості учасників ринку.

“Після врегулювання урядом питання маркетингу є всі підстави очікувати зниження цін на ліки для українців. Це важливий крок для відновлення чесної конкуренції на ринку та зменшення фінансового навантаження на пацієнтів”, – наголосив Заславський.

За його словами, запроваджена у березні заборона маркетингових договорів призвела до зростання цін на більшість препаратів. Зниження вартості відбулося лише щодо так званого ТОП-100 ліків, з яких приблизно половина має вагоме значення для пацієнтів, тоді як ціни на решту зросли.

Депутат підкреслив, що запуск ринкових механізмів відповідає інтересам споживачів, бізнесу та держави. Він також подякував Міністерству охорони здоров’я та Офісу президента за забезпечення всебічного обговорення і доопрацювання проєкту постанови, ухвалення якої очікується найближчими днями.