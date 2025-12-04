Зерно

Реклама

Цьогорічний врожай зернових та олійних культур в Україні досягне 81,4 мільйона тонн, що перевищує показник минулого року (79 млн тонн).

Про це йдеться в прогнозі Української зернової асоціації (УЗА).

Це оптимістичний сценарій, головною рушійною силою якого є очікування щодо кукурудзи.

Реклама

Завдяки сприятливим погодним умовам та високій врожайності культури, загальний обсяг кукурудзи має скласти 32 мільйони тонн, що значно більше у порівнянні з 25,9 млн тонн у 2024 році. Потенційний експорт кукурудзи становить до 25 мільйонів тонн.

Щодо інших культур, прогнози наступні:

Пшениця: очікується 22,5 млн тонн, експорт — до 16,5 млн тонн.

Соняшник: 11,5 млн тонн, майже весь обсяг буде перероблено в Україні.

Соя: 5 млн тонн, експорт — до 2,5 млн тонн.

Попри високий врожайний потенціал, який дозволяє експортувати до 49 мільйонів тонн зерна, реалізація цього плану перебуває під загрозою.

Експорт зерна з України зазнає негативного впливу через постійні російські терористичні удари по критичній інфраструктурі — енергетиці, залізниці та морських портах. Внаслідок цих атак транспортні вузли не можуть працювати на повну потужність, що створює логістичні виклики.

Реклама

Неможливість експортувати достатні обсяги врожаю не тільки призведе до збитків українських фермерів, а й може стати сильним ударом для економіки України та її платіжного балансу.

Аналітики УЗА вже забігають наперед, очікуючи, що врожай 2026 року може сягнути 84,5 млн тонн, а потенційний експорт — 50 млн тонн. Однак, зараз усе залежить від здатності України забезпечити стабільну роботу експортних маршрутів в умовах війни.

Нагадаємо, в Україні з шостої спроби продали спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі на Львівщині. За даними NADRA.INFO та майданчика UBIZ.ua, лот придбали за понад 110 млн грн без ПДВ, що удвічі вище стартової вартості.

Ділянка площею 83,87 кв. км розташована у Стрийському та Дрогобицькому районах, де дозволено видобувати природний газ, нафту, конденсат та газ, розчинений у нафті. Термін спецдозволу становить 20 років. Кошти від продажу поповнять державний бюджет та Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови відповідно до міжнародних домовленостей України.