Все більше українців їдуть до Польщі у пошуках роботи: які вакансії та зарплати там пропонують

Близько 80% українців обирають для роботи Польщу, оскільки вона залишається найбільш зрозумілою у плані роботи.

У Міграційній платформі EWL повідомляють, що зацікавленість роботою з другої половини вересня у Польщі росте, але масового напливу працівників через економічну ситуацію в Україні чи ракетні обстріли наразі немає.

Водночас, дані Прикордонної служби Польщі про перетин польсько-українського кордону також свідчать про збільшення виїздів українців за кордон. Так, у жовтні кількість виїздів до Польщі перевищує кількість повернень до України в середньому на 3-5 тисяч громадян України в день.

"Ми помітили, що більше стало виїжджати жінок працездатного віку, які цікавляться вакансіями в європейських країнах. Вони їдуть саме працювати, а не у пошуку безпечного притулку, бо часто залишають дітей вдома, щоби заробити. Найбільше жінок виїжджає з центральної та західної України. Зараз, коли в Європі традиційно триває високий сезон виробництва на підприємствах, роботодавці мають для них різні пропозиції роботи", - говорить Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

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Щодо вакансій, то для українців, які не знають польської мови та не мають досвіду роботи, пропонують просту фізичну роботу. Найбільше її у промисловому виробництві, сфері логістики та e-commerce, яка нині активно готується до різдвяних свят і Black Friday. Роботу також можна знайти на підприємствах харчової, переробної промисловості та автомобільної галузі.

"Це посильна для жінки праця, а її базовим вмінням вчать на підприємстві. В середньому на простій фізичній роботі в Польщі зараз можна заробити 3,5-6 тисяч злотих на місяць (28-48 тисяч грн)", - зазначає Марцін Колодзейчик.

Нагадаємо, від початку повномасштабної російської агресії в Польщі знайшли роботу понад 430 тисяч новоприбулих громадян України.

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