Все дуже добре: експерт розповів, що буде з цінами на пальне

Ціни на пальне / © pixabay.com

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Вартість пального в Україні продовжує знижуватися після пікових показників, зафіксованих на початку травня.

Про це в етері Еспресо розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, тенденція до зниження вартості пального в Україні зберігається. Найвідчутніше це стосується дизельного пального, яке вже суттєво втратило у ціні після весняного стрибка.

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«У нас все дуже добре. Ціна продовжує падати з пікових значень, які були на початку травня, дизпальне вже втратило 14,5 гривень на літр. Нагадаю, подорожчало воно внаслідок кризи на 30 гривень, тобто ми половину шляху вже пройшли», — розповів Куюн.

Після цього він додав, що нинішній день став показовим для паливного ринку.

«Сьогодні, до речі, цікавий день, сьогодні вперше, коли всі мережі стали нижче 80 гривень за літр по дизпальному. Ще є у нас на горизонті десь, я думаю, 4-5 гривень зниження — це вже зрозуміло, що це буде. Це треба десь там тиждень, днів 10 буде тривати, як мінімум», — зазначив експерт.

Водночас, за словами директора Консалтингової групи А-95, бензин поки не демонструє аналогічних темпів здешевлення через ситуацію на міжнародному ринку нафти та нафтопродуктів.

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«Поки гальмує процес з бензином, оскільки в світі він не дешевшає і в закупівлі не дешевшає, на жаль, тому і немає такої динаміки. В цілому, як показує наш аналіз, в Україні ціни рухаються абсолютно ідентично з тим, як вони рухаються на колонках як Європи, так і Сполучених Штатів», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що уряд Росії розглядає можливість імпорту пального як один із ключових заходів для стабілізації внутрішнього паливного ринку.

Ми раніше інформували, що масштабні удари України по російських НПЗ спровокували дефіцит пального у понад 80 регіонах РФ та рекордно обвалили виробництво бензину.

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