Все про блокчейн: як працює, хто користується, де застосовують

Ми звикли пов’язувати слово «блокчейн» з криптовалютою. Та насправді ця мережа збереження інформації працює у багатьох сферах: логістиці, освіті, медицині, нерухомості та інших. Технологією блокчейну користуються приватні підприємства, щоб контролювати рух коштів на рахунках, державні установи, наприклад, заклади освіти, для збереження особистих даних своїх студентів від шахрайських дій. Отже, все про блокчейн: як працює технологія, де її використовують – читайте далі.

Що таке блокчейн?

Блокчейн — це революційна технологія, яка дозволяє безпечно, надійно та прозоро зберігати всі дані за допомогою мережі комп’ютерів. Цією базою даних користуються для проведення операцій з криптовалютою та для зберігання інформації в багатьох інших цілях. Цифровий реєстр даних мережі блокчейну складається з ланцюгів, які містять інформацію про всі проведені операції. Історія операцій утворює блоки, в яких всі дані розташовані в хронологічному порядку. Збереження цієї інформації підтримується великою кількістю комп’ютерів по всьому світу.

Мережа блокчейну завдяки організованим блокам захищена від будь-яких зовнішніх втручань, оскільки на це потрібна була б згода всіх її учасників. Таким чином, з блоків інформації утворено систему, яка працює на взаємообміні віртуальними грошима без посередників. Бо всім учасникам доступна повна історія проведених операцій.

Першу блокчейн-мережу було створено на початку 90-х років ХХ століття вченими Стюартом Хабером та В. Скоттом Сторнеттою. Науковці працювали над розробкою захисту цифрових документів від підробки. Це надихнуло інших вчених на створення першої криптовалюти - біткоїна, яка заснована на блокчейн-технології. Ця цифрова технологія також використовується для запису інших типів інформації, яка не пов’язана з криптовалютою.

Блокчейн-мережа не має центрального контролюючого органу. Повноваження контролю за проведеними операціями мають всі користувачі мережі. Відсутність контролю з боку уряду, корпорацій чи однієї особи називається децентралізацією. Тому люди проводять операції виключно між собою без посередництва, наприклад, такої звичної для багатьох людей банківської системи.

З чого складається блокчейн-технологія?

Блоки, які містять інформацію про проведені транзакції, мають також посилання на попередній блок, створюючи ланцюг даних. Такий ланцюг інформації одночасно зберігається в багатьох місцях, що унеможливлює будь-які зовнішні втручання чи зміну в базах даних.

які містять інформацію про проведені транзакції, мають також посилання на попередній блок, створюючи ланцюг даних. Такий ланцюг інформації одночасно зберігається в багатьох місцях, що унеможливлює будь-які зовнішні втручання чи зміну в базах даних. Транзакції. Це інформація про проведені операції між двома чи кількома особами, яка групується в блоки, утворюючи ланцюги.

Це інформація про проведені операції між двома чи кількома особами, яка групується в блоки, утворюючи ланцюги. Ноди. Це вузли – комп’ютери з програмним забезпеченням, що підтримують блокчейн-мережу. Вони створюють нові блоки даних, оперують транзакціями, передають інформацію, зберігають копії всіх проведених операцій. Нодою в блокчейні може бути людина, у якої на комп’ютері є відповідна програма.

Це вузли – комп’ютери з програмним забезпеченням, що підтримують блокчейн-мережу. Вони створюють нові блоки даних, оперують транзакціями, передають інформацію, зберігають копії всіх проведених операцій. Нодою в блокчейні може бути людина, у якої на комп’ютері є відповідна програма. Консенсус. Це принцип роботи блокчейн-мережі, за допомогою якого забезпечується узгодженість даних між нодами (вузлами) та підтверджується достовірність інформації у блоках. Завдяки алгоритму консенсусу система блокчейну не потребує централізованого нагляду з боку третіх осіб.

Це принцип роботи блокчейн-мережі, за допомогою якого забезпечується узгодженість даних між нодами (вузлами) та підтверджується достовірність інформації у блоках. Завдяки алгоритму консенсусу система блокчейну не потребує централізованого нагляду з боку третіх осіб. Хеш-функції перетворюють інформацію в рядок символів певної фіксованої довжини. Ці криптографічні алгоритми створюють унікальний «хеш» - ряд знаків для кожного блоку, і захищають його від будь-яких шахрайських дій. На сьогодні ще нікому не вдалося зламати це шифрування, бо кожен новий блок містить дані попереднього.

перетворюють інформацію в рядок символів певної фіксованої довжини. Ці криптографічні алгоритми створюють унікальний «хеш» - ряд знаків для кожного блоку, і захищають його від будь-яких шахрайських дій. На сьогодні ще нікому не вдалося зламати це шифрування, бо кожен новий блок містить дані попереднього. Криптографічні цифрові підписи використовуються для підтвердження справжності криптовалютних операцій.

Які є види блокчейну

Загальнодоступні (публічні) блокчейни досить популярні серед користувачів, оскільки вони дозволяють залишатися в мережі анонімними. Будь-яка людина, що має доступ до інтернету, може стати учасником блокчейн-мережі.

блокчейни досить популярні серед користувачів, оскільки вони дозволяють залишатися в мережі анонімними. Будь-яка людина, що має доступ до інтернету, може стати учасником блокчейн-мережі. Приватні мережі. Цей тип має обмеження для участі, його використовують приватні підприємці для своїх цілей: управління ланцюгом постачання, обміну даними чи контролю за фінансовими операціями.

Цей тип має обмеження для участі, його використовують приватні підприємці для своїх цілей: управління ланцюгом постачання, обміну даними чи контролю за фінансовими операціями. У блокчейн-консорціумах мережею керує група осіб чи організацій, що працюють разом та перевіряють транзакції. До такого типу мережі належать приватні підприємства, державні установи або інші організації.

мережею керує група осіб чи організацій, що працюють разом та перевіряють транзакції. До такого типу мережі належать приватні підприємства, державні установи або інші організації. Гібридний блокчейн включає в себе функції приватних та публічних мереж, поєднуючи безпеку та прозорість проведених транзакцій. Гібридні блоки даних можуть бути як відкритими для громадськості, так і з обмеженим доступом. Такий тип мережі налаштовують відповідно до конкретних видів бізнесової діяльності.

Де ще використовують технологію блокчейну?

Блокчейн-технологія застосовується не тільки для проведення криптовалютних операцій. Її давно та активно використовують ще в декількох сферах: освітній, логістичній, в медицині тощо. Технологія постійно розвивається та вдосконалюється, тому прогнозовано, що в майбутньому список сфер її застосування значно розшириться.

Блокчейн використовують в логістиці для захисту даних про всі операції, що проводяться в ланцюгу постачання, від шахрайських втручань. Це підвищує контроль за ефективністю, підзвітністю та прозорістю операцій.

В медицині завдяки технології блокчейну можна безпечно зберігати та контролювати медичні картки, відстежувати якість та розповсюдження ліків. Блокчейн забезпечує також збереження особистих даних від шахрайських дій.

Ще блокчейн-технологією користуються під час купівлі-продажу нерухомості, з метою захисту даних про всі проведені операції.

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