Все речове забезпечення Збройних сил відбуватиметься через Prozorro, — гендиректор оператора тилу Жумаділов

Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП “Державний оператор тилу”, підприємства, яке з 1 січня 2024 року забезпечує потреби ЗСУ, заявив що все речове забезпечення буде відбуватися виключно через закупівлі у системі Prozorro.

Про це було заявлено на пресконференції “Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!”, яка відбулася в Інтерфакс-Україна.

Також Жумаділов прокоментував інформацію, що на початку січня Державний оператор тилу уклав кілька договорів за переговорною процедурою (без відкритих торгів у Prozorro).

“Прямі договори ми (Державний оператор тилу, - ред) застосували у виключних випадках, по тому, що нам було вказано як потреби січня, на лютий воно не може бути перенесено, цю потребу ми отримали в останній декаді грудня. Ми зайшли в прямі договори як виняток. Все те що планово (закуповується для війська, - ред.) і надалі буде торгуватися у ProZorro”, заявив він.

Довідка. Державний оператор тилу” - Державне підприємство Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони" створене 2022 року, восени 2023 року уповноважено Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.