Все стабільно: Шмигаль заявив, що в Україні немає віялових відключень електрики

Все стабільно: Шмигаль заявив, що в Україні немає віялових відключень електрики

Відключення можуть траплятися, але вони тимчасові і пов'язані з ремонтними роботами.

В Україні від початку опалювального сезону не було жодних віялових відключень електроенергії.

У цьому запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 грудня.

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"Від початку опалювального сезону жодних віялових відключень споживачів, тобто відключень пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання, не відбувалось. Графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися. Це офіційне повідомлення "Укренерго" і лише "Укренерго" може застосовувати такі обмеження", - заявив він.

За словами Шмигаля, кількагодинні відключення, які можуть відбуватись у тому чи іншому місті, це є невідкладними ремонтними роботами на лініях електропередач. Він уточнив, що про це попереджають заздалегідь. Також вплинути на тимчасове відключення можуть аварійні ситуації, пов’язані з негодою.

"Осінньо-зимовий період проходить стабільно, енергоресурсів у нас достатньо, а тарифи для населення, як ми і обіцяли, зростати не будуть", - підсумував прем'єр.

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