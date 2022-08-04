Все залежатиме від населення: економіст спрогнозував, яким буде курс валют до 10 серпня

Від 4 до 10 серпня курс валют в Україні повинен знизитись.

Проте це також залежатиме і від населення та того, чи скуповуватимуть люди долари.

Про це сказав економічний аналітик Олексій Козирєв.

Економіст вважає, що до 10 серпня долар у більшості банків продаватимуть в межах від 36,57 гривень до 41,50 гривень, євро – від 37, 30 до 42,90 гривень

"Платоспроможний попит на валюту в умовах війни та високого рівня інфляції з боку населення все ж залишається обмеженим. І це дещо стримує апетити фінансистів з приводу збільшення цінника з продажу валют", – зазначив економічний експерт.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами.

Зазначимо, що що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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