Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
- 198
Час на прочитання
- 1 хв
МВФ залишає умови щодо ПДВ, ФОП і військового збору – Железняк
Депутат повідомив, що пільги та податки МВФ не скасовані.
Усі вимоги Міжнародного валютного фонду щодо податків та зборів, включно зі скасуванням пільг для посилок, ПДВ для ФОП і 5% військовим збором, залишаються чинними та мають бути виконані до кінця березня 2026 року.
Про це розповів народний депутат Ярослав Железняку Telegram.
Він нагадав, що головні умови МВФ включають скасування пільги для посилок до 150 євро, запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП), закріплення на постійній основі 5% військового збору, прийняття закону про оподаткування цифрових платформ.
«Все це перенесено як маяк прийняти до кінця березня 2026 року. Тому хто радів, що зняли вимоги — дарма. Лише ліміт по ФОП з 1 до 4 млн збільшити змогли», — підкреслив депутат.
Він також повідомив, що за його інформацією меморандум вже підписали всі сторони з української сторони і до кінця лютого буде затверджено Радою МВФ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна та МВФ погодили підвищення порогу ПДВ для ФОП до 4 млн грн, зміни не стосуються більшості ФОПів; остаточне рішення буде ухвалене Радою директорів МВФ.