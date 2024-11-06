Встановлення індивідуальних джерел енергії стало доступнішим завдяки державній підтримці: пакет пільгових програм зібрано на порталі ЕнергоСвідомі

Приватні домогосподарства можуть отримати безвідсоткові кредити на встановлення сонячних панелей, вітряків і систем накопичення енергії на суму до 480 тисяч гривень із терміном погашення до 10 років.

На сьогодні за допомогою альтернативних джерел генерують електроенергію близько 900 компаній, що дозволило їм забезпечити стабільне постачання електрики незалежно від обставин. Відтепер така можливість стала доступнішою громадянам і бізнесу завдяки урядовим програмам, які розміщено на порталі ЕнергоСвідомі.

Що пропонує держава та як скористатися допомогою для встановлення власних джерел енергії?

Що пропонує держава?

В умовах енергетичних викликів, пов’язаних з перебоями з постачанням електроенергії, Уряд запровадив програми, спрямовані на підтримку громадян та бізнесу в розвитку розподіленої генерації. Ці ініціативи покликані допомогти українцям перейти на альтернативні джерела енергії, зменшити залежність від централізованих мереж і забезпечити стабільність енергопостачання у своїх домівках та підприємствах.

Згідно з даними Державної інспекції енергетичного нагляду України, великі сонячні станції виробляють щоденно близько 3 ГВт потужності, що підтримують нашу енергосистему вдень. Потенційне збільшення кількості індивідуальних сонячних станцій вже цьогоріч могло б додати близько 1 ГВт потужності.

Для тих, хто цікавиться впровадженням таких рішень, створено інформаційний портал ЕнергоСвідомі. Це онлайн-ресурс, де зібрані державні програми енергетичної стійкості, які допомагають громадянам, ОСББ, ЖБК і бізнесу отримати фінансову підтримку на встановлення власних джерел енергії. На сайті можна знайти детальну інформацію про кожну програму, включно з критеріями участі, умовами отримання фінансування та переліком банків-партнерів, через які можна оформити пільгові кредити.

Однією з найбільших переваг програм є доступність фінансових інструментів для встановлення альтернативних джерел енергії.

Приватні домогосподарства можуть отримати безвідсоткові кредити на встановлення сонячних панелей, вітряків і систем накопичення енергії на суму до 480 тисяч гривень із терміном погашення до 10 років. Це відкриває можливість для кожного українця впровадити енергоефективні рішення вдома і бути незалежним від зовнішніх факторів. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва.

ОСББ та ЖБК, які прагнуть покращити енергоефективність своїх будинків, можуть отримати компенсацію до 2 млн грн в межах програми «ГрінДІМ» на встановлення сонячних станцій та теплових насосів. Держава покриває до 70% вартості проєктів сертифікації енергетичної ефективності для багатоквартирних будинків, але не більше 15 тисяч гривень. Це суттєва фінансова підтримка, яка дасть змогу модернізувати будинки і зменшити витрати на комунальні послуги. Програма реалізується Фондом енергоефективності.

Малі та середні підприємства також можуть скористатися допомогою держави й отримати кредити на суму до 150 млн грн під 5-7-9% для впровадження екоенергетичних рішень. Це включає встановлення сонячних панелей, вітряків, систем накопичення енергії, а також будівництво газотурбінних, газопоршневих та біогазових установок. Програмою «Доступні кредити 5-7-9%» держава не обмежує свою допомогу бізнесу. ФОПи, юридичні особи приватного, комунального та державного права власності можуть отримати пільгові кредити на встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, когенераційних установок, біокотельних, іншого енергоефективного обладнання та проєкти енергосервісу від Фонду декарбонізації України.

Для отримання детальнішої інформації щодо участі в державних програмах розподіленої генерації можна звернутися безпосередньо на урядову гарячу лінію з питань енергетики «СТРУМ» за номером 15-49.