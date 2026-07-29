Всупереч тренду: Акордбанк став лідером за темпами розвитку мережі відділень в Україні

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За підсумками першого півріччя 2026 року, за офіційними даними Національного банку України, саме Акордбанк відкрив найбільше нових відділень серед усіх банків країни — шість.

За цей самий період українські банки загалом скоротили мережу на 61 відділення. Найбільші гравці ринку продовжують оптимізувати свої відділення, тоді як Акордбанк послідовно реалізує стратегію розвитку регіональної мережі та вже протягом декількох років залишається лідером ринку за позитивною динамікою її розширення.

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Станом на липень 2026 року мережа Акордбанку налічує 179 відділень, що забезпечує банку 8-ме місце в Україні за регіональною присутністю.

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Водночас для банку відкриття нових відділень — це значно більше, ніж розширення мережі.

Це інвестиція у довіру клієнтів, доступність фінансових послуг, підтримку підприємництва та розвиток громад. Акордбанк переконаний, що навіть у цифрову епоху люди цінують можливість отримати професійну консультацію, особисте спілкування та комплексне фінансове рішення поруч із домом чи бізнесом.

«Сьогодні найбільшим активом банку є довіра клієнтів. Її неможливо купити чи здобути рекламною кампанією — вона формується щодня, коли банк залишається поруч із людьми та бізнесом. Саме тому ми не скорочуємо свою присутність, а навпаки — розширюємо її. Для нас кожне нове відділення — це не квадратні метри, а ще одна точка довіри на карті України та довгострокова інвестиція у відносини з клієнтами», — зазначив Голова Правління ПуАТ «КБ „АКОРДБАНК“ Олексій Руднєв.

Попри стрімкий розвиток цифрових сервісів і постійне вдосконалення мобільного застосунку, Акордбанк не розглядає цифрові та фізичні канали як альтернативу один одному.

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Стратегія банку базується на моделі обслуговування, де клієнт сам обирає найзручніший формат взаємодії — онлайн чи у відділенні. Саме тому банк одночасно інвестує у цифрові рішення та розвиток сучасної мережі, яка відповідає новим очікуванням клієнтів.

Нове покоління відділень Акордбанку — це вже не просто операційні офіси. Це простори фінансових рішень, де клієнти отримують експертні консультації, оформлюють банківські послуги, вирішують питання розвитку власного бізнесу, користуються цифровими сервісами за підтримки фахівців та будують довгострокові відносини з банком.

Кожне нове відділення також означає нові робочі місця, підтримку місцевої економіки, підвищення фінансової доступності та зміцнення економічної стійкості регіонів.

«Відкривати нові відділення під час війни — це не лише бізнес-рішення. Це свідома демонстрація віри в Україну, її людей та її майбутнє. Від самого початку повномасштабного вторгнення ми визначили своїм пріоритетом підтримку громад, українського бізнесу та відновлення економіки. Розширюючи мережу, ми підтверджуємо готовність бути поруч із клієнтами там, де вони цього найбільше потребують. Саме так ми розуміємо відповідальність банку перед країною», — наголосив Голова Наглядової ради ПуАТ «АКОРДБАНК» Данило Волинець.

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