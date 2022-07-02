"Вся економіка Білорусі тримається суто на російських грошах" - Клімкін

"Вся економіка Білорусі тримається суто на російських грошах" - Клімкін

Дипломат наголосив, що Білорусь майже повністю залежить від грошей Путіна.

Білорусь – це класична колонія Росії. Держава, якою керує самопроголошений президент Лукашенко, майже повністю залежить від фінансової підтримки з боку Російської Федерації.

Про це розповів Павло Клімкін, дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) у проєкті "Розмови про важливе".

"Білорусь – це колонія Росії. Там навіть прапор – цей радянський. Там російські війська, російські агенти впливу, вся економіка Білорусі тримається суто на російських грошах. Лукашенко їздить на поклон, як в Середньовіччя до Путіна і випрошує гроші. Це класична колонія", - зазначив він.

Нагадаємо, Павло Клімкін вважає, що ризик нападу Білорусі на Україну збільшується.

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