Вторгнення Росії: Милованов розповів про ймовірні наслідки для українського бізнесу

Вторгнення Росії: Милованов розповів про ймовірні наслідки для українського бізнесу

Також ексміністр дав поради підприємцям на випадок вторгнення РФ.

Ексміністр економіки і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, які наслідки для українського бізнесу може спричинити військова агресія Росії

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Милованова, є три військові сценарії агресії Росії.

1. Обмежений — загострення на Донбасі

Ескалацію супроводжувати інформаційні кампанії в Україні, мета яких: дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію, погіршити інвестиційний клімат, відлякати торгових партнерів.

2. Розширений

Під загрозою: Харків, Суми, Маріуполь, Херсон та Одеса, Чорноморська морська межа.

3. Повномасштабний сценарій

Ризики для бізнесу

Енергетика

Милованов нагадав, що Росія використовує енергетику як зброю. Тому ймовірні коливання цін на основні енергоресурси, дефіцит енергоносіїв, повна зупинка енергопостачання, припинення постачання електроенергії та пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Енергозалежні галузі найбільше постраждають у моменти цінових піків та періоди обмеженого постачання. Українські компанії будуть змушені закривати заводи або перекладати витрати на споживачів", — пише ексміністр.

Кіберзагрози

Милованов пояснює, що кібератаки загрожують не лише державним установам, критично важливій інфраструктурі і великим підприємствам, але також середнім підприємствам, які надають послуги уряду та приватним компаніям.

"Зазвичай кібератаки починаються з людського фактора, коли працівники бізнесу недбало ставляться до безпеки своїх пристроїв", — звертає увагу президент KSE

Фінансові ризики

За словами Милованова, фінансові ризики включають девальвацію валюти, проблеми з банківськими депозитами або часткову втрату доступу до зовнішнього фінансування.

Збиток фінансовій системі, яку може бути завданий ймовірним вторгненням РФ, ексміністр поки не береться оцінити. Він зазначає, що це залежить від масштабів вторгнення Росії.

"Економічний фундамент" України Милованов називає сильнішим, ніж до 2014–2015 років.

"Банківську систему було очищено від нежиттєздатних банків. Це означає, що банкрутство банків не буде системним. Резерви центрального банку перевищують $30 млрд, що в 1,5 раза більше, ніж у 2013 році. Поточний рахунок має невеликий дефіцит проти 9% розриву ВВП у 2013 році", — запевняє він.

Криза ланцюгів постачання

Колишній міністр попереджає, що ймовірне вторгнення може вплинути на кордони. Милованов вважає, що перш за все Кремль намагатиметься захопити чорноморські порти України, автомагістралі та залізницю.

"Це може зіштовхнути український бізнес із кризою ланцюгів постачання. Це спричинить дефіцит та може вплинути на експортноорієнтований бізнес у сільському господарстві та важкій промисловості", — пише економіст.

Дефіцит людських ресурсів

Милованов звертає увагу, що через матеріально-технічний хаос та потенційну військову мобілізацію в Україні може виникнути дефіцит робочої сили.

Зокрема, йдеться про сектори, у яких зайнято значну чоловіків (сільське господарство, енергетика, металургія, транспортні послуги). Саме ці сфери можуть постраждати найбільше.

Поради Милованова для бізнесу

Переглянути рівень готовності до енергетичної кризи та кібератак;

Скласти план постачання газу, електроенергії з альтернативних джерел і створити резервні запаси, де це можливо;

Спланувати все, що повʼязане з переміщенням людей/виробництва/елементів інфраструктури або переходом на варіант напів віддаленого режиму роботи;

Розробити кризові бізнес-плани та комунікаційні плани;

Критично перевіряти інформацію та користуватись надійними джерелами в умовах поширення фейків та системних кампаній з дезінформації;

Скласти план евакуації команди у надзвичайній ситуації та координації з місцевою територіальною обороною.

Раніше повідомлялося, що на тлі загрози нападу Росії може погіршитися економіка України.

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