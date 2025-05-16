Втрачені дозволи, заблоковані активи: майбутнє Моршинської та Миргородської під питанням

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Як зазначає голова Геологічної інвестиційної групи Ірина Супрун, відповідно до змін Кодексу про надра, які вступили в дію з 28 березня 2023 року, користувачами надр не можуть бути юрособи, в яких істотну участь (понад 10%) мають або є кінцевими бенефіціарними власниками (КБВ) фізичні особи — громадяни та (або) резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. При цьому це не є підставою для автоматичного анулювання усіх діючих спецдозволів на користування надрами у таких юридичних осіб.

“Неможливість бути користувачем надр полягає у тому, що такі юридичні особи можуть користуватися наявними у них діючими спецдозволами впродовж строку їх чинності, але не можуть отримувати нові спецдозволи, продовжувати строк дії чинних спецдозволів та вносити зміни у діючі спецдозволи”, — зазначає Ірина Супрун.

Наведені обмеження стосуються і компаній Групи ІДС, зокрема ПрАТ «МЗМВ «Оскар», який має у володінні 2 спеціальних дозволи на користування надрами (СД):

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в рамках одного з них, строк дії якого закінчився в травні 2024 року, Компанія планувала ще в 2023 році завершити дослідно-промислову розробку родовища, затвердити запаси придбати СД на видобування. Проте, це стало неможливим з огляду на вказаний закон.

За іншим СД, що закінчився в липні 2024 року, Компанія заздалегідь виконала роботи з переоцінки запасів, які планувала затвердити і внести зміни перед подовженням СД. Проте ні внести зміни, ні продовжити СД на новий строк Компанія відповідно також не може.

За словами уповноваженого представника IDS Ukraine, адвоката Маркіяна Бема, це законодавче обмеження є надмірним і непотрібним.

“У випадку компанії новий спецдозвіл мав коштувати 197 млн грн. Ми не хотіли користуватися дією воєнного стану і готові були сплатити цю суму. Проте не можемо цього зробити, бо немає права на отримання СД через кінцевих бенефіціарних власників, пов’язаних з росією, — пояснює Маркіян Бем та додає: Інше питання — це рента. Ми сплачуємо близько 43 млн грн ренти на рік. І не отримання СД поставить ренту під сумнів”.

Щодо інших витрат ситуація ще більш критична. Коли закінчиться дія воєнного стану, а компанія IDS Ukraine так і не отримає спецдозволи, це спричинить:

значну втрату виробничих потужностей;

зменшення податкових надходжень у держбюджет;

звільнення 30% працівників.

“Усі ці обмеження спрямовані, аби російські власники та КБВ не отримували доходів із тих активів. Вони і не отримують. На сьогодні корпоративні права української групи компаній перебувають під арештом двох кримінальних проваджень. Кіпрська материнська компанія — під санкціями. Відповідно ми не можемо розпродавати свої активи та виплачувати дивіденди. А держава в той самий час втрачає 291 млн грн на СД і в перспективі може втрачати 200 млн грн податків на рік”, — резюмує Маркіян Бем.

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Довідка

Компанія IDS Ukraine – один із лідерів ринку мінеральних вод в Україні. Вона володіє активами Миргородського заводу мінеральних вод та Моршинського заводу мінеральних вод “Оскар”.

2023 року проти акціонерів компанії IDS Ukraine, кінцевих бенефіціарних власників, а також Кіпрської компанії, яка є материнською української групи компаній, було застосовано санкції, що передбачають низку обмежень, зокрема, блокування активів. Крім того, в рамках кримінального провадження і в рамках процесу Вищого антикорупційного суду на компанію наклали арешти, щоб унеможливити виведення майна.