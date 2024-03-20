Втрати від блокування кордону: Гетманцев назвав суму, яку Україна недоотримає у березні

Через блокаду кордону бюджет України недоотримає мільярди гривень.
Через блокування польськими фермерами кордону бюджет України у березні 2024 року недоотримає митних платежів на 6,5 млрд грн.
Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"6,5 млрд грн. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади", — зазначив він.
Данило Гетманцев також нагадав, що у лютому український бюджет втратив митних надходжень на 7,7 млрд грн.
За даними ЗМІ, влада Польщі підписала угоду з фермерами-протестувальниками про дотації на зерно і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.
Нагадаємо, ЄК виплатила Україні перший транш із великого пакета допомоги на 50 млрд євро – скільки отримав Київ.
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