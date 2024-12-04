"Втрата робочих місць і звичних зарплат": Портников дав похмурий економічний прогноз

Українцям варто готуватися, що їхнє економічне становище погіршуватиметься, а державі – вибудувати стратегію, як захистити дійсно соціально незахищені верстви, які не виживуть без цієї допомоги.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Кількість людей, які будуть у нас знаходитися на межі виживання, буде збільшуватися. Люди втрачають годувальників, тому що вони гинуть на фронті, люди будуть втрачати робочі місця, тому що буде згортатися українська економіка. Люди будуть втрачати звичні для них зарплати, тому що будуть зменшуватися доходи їхніх підприємств. Люди будуть втрачати бізнеси, тому що буде знижуватися купівельна спроможність населення. Люди будуть втрачати свій дохід, тому що неодмінно збільшуватимуться податки", – вважає Портников.

Раніше економісти розповіли, яким буде курс долара до кінця року.

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