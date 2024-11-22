«Вухастик» та iFresh - власні бренди AFINA Group - визнані переможцями премії «Вибір року-2024»

Популярні українські бренди побутової хімії та косметики «Вухастик» та товарів для дому iFresh отримали визнання споживачів і стали цьогорічними переможцями премії «Вибір року», підтвердивши лідерську позицію у своїх категоріях. Це визнання відображає не лише високу якість продукції, але й вірність українським цінностям та турботу про родину, це - справжнє народне визнання якості та довіри.

Бренд «Вухастик», що спеціалізується на безпечних засобах для догляду за всією родиною, отримав заслужене визнання в премії «Вибір року-2024». ТМ «Вухастик» за рік на ринку стала символом турботи та якості для українських родин. Продукція бренду, зокрема дитячий пральний порошок, виготовляється в Україні з дотриманням найвищих стандартів безпеки та без агресивних компонентів. Особливістю бренду є використання сучасних технологій, що дозволяють зберігати високу безпечну якість, що важливо для родин з малюками. Визнання «Вухастика» переможцем підтверджує довіру українських споживачів та підкреслює прагнення бренду підтримувати комфорт і здоров’я родин.

“Для нас перемога у «Виборі року» — це значне досягнення всієї нашої команди та стимул рухатись далі, знаходити нові рішення та ще більше розвивати бренд, створюючи продукти, що приносять радість для кожної української родини щодня, — поділилася Світлана Попова, керівник відділу маркетингу AFINA Group. - Ми живемо в непростий час, але продовжуємо підтримувати і розвивати економіку. І навіть під час війни працюємо над створенням товарів, які не поступаються, а часто й перевершують імпортні аналоги. Ми на власному прикладі доводимо, що українські бренди можуть задовольняти найвищі стандарти якості”.

Бренд iFresh від AFINA Group став переможцем завдяки своєму інноваційному підходу до створення освіжувачів повітря, які роблять домівки більш затишними та приємними. Освіжувачі ТМ iFresh добре відомі українським споживачам завдяки своїм високоякісним властивостям для догляду за домом. Цього року iFresh представив дві нові лінійки: iFreshHOME Perfumed, що дозволяє насолоджуватися вишуканими ароматами парфумерного рівня, та Green Nature для поціновувачів натуральних ароматів. Нові лінійки пропонують споживачам сучасні дизайни і ароматичні композиції, натхненні світовими парфумерними трендами, що виводить категорію освіжувачів повітря на новий рівень.

Розвиваючи власні бренди, зокрема «Вухастик» та iFresh, AFINA Group демонструє сталий розвиток українського бізнесу навіть у найважчі часи. Компанія вдячна за підтримку українських брендів і продовжує працювати, підтримуючи національну економіку та створюючи продукцію, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Засоби догляду для дому та родини від «Вухастик» і освіжувачі повітря iFresh є прикладом якісної, безпечної та сучасної продукції, яка завойовує довіру споживачів і гідно представляє українську продукцію на ринку.