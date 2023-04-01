ВВП, інфляція та реальні зарплати: МВФ дав прогноз щодо економіки України до 2027 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив свій прогноз щодо економіки України на період від 2023 до 2027 року.

Про це йдеться в повідомленні МВФ про чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд.

За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 рік прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%. 2024 року зростання становитиме 3,2%, 2025 року 6,5%, 2026 року 5,0%, 2027 року 4,0%.

Інфляція 2023 року склала 26,6%. 2023 року вона складе 20,0%, 2024 року - 12,5%, 2025 року - 8,0%, 2026 року 6,0%, 2027 року 5,0%.

За даними МВФ, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) 2022 року впала на 21,1%. 2023 року вона скоротиться ще 2,0%. 2024 року зростання становитиме 2,5%, 2025 року 5,0%, 2026 року 5,0%, 2027 року 4,0%.

Водночас вторгнення Росії до України продовжує мати руйнівні економічні та соціальні наслідки.

Активні бойові дії зосереджені на сході та півдні України, а безперервні атаки на критично важливі енергетичні об'єкти взимку призвели до серйозних соціальних втрат.

Число жертв серед цивільного населення продовжує зростати, і більше третини населення було переміщено. Війна вплинула на економіку: активність скоротилася приблизно на 30% 2022 року, більша частина основного капіталу країни була знищена, а бідність зростає.

Нагадаємо, у НБУ прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту з електроенергією.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на 2023 рік закладено ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

Економіка на генераторах: третина українців втратять роботу - Юлія Свириденко

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